جروس يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته المرتقبة أمام الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل بالدوري، ويواجه المدير الفني كريستيان جروس قرارًا صعبًا في اختيار اللاعب الأنسب لقيادة الجبهة اليسرى.

ويفاضل جروس بين أحمد فتوح ومحمود بنتايك في ظل تراجع مستوى فتوح في المباريات الأخيرة التي شارك فيها بشكل أساسي، إلى جانب تألق بنتايك في تدريبات الفريق.

أحمد فتوح كان من اللاعبين المهمين في التشكيلة الأساسية للزمالك في الموسم الماضي، حيث كان يقدم مستويات جيدة، لكن في المباريات الأخيرة، خصوصًا بعد الخسارة من بيراميدز ومودرن سبورت، ظهر فتوح بشكل متراجع، مما دفع جروس للتفكير في خيارات أخرى.

فتوح يعاني من تذبذب في الأداء، مما جعله عرضة للانتقادات من الجماهير والإعلام.

من جهة أخرى، فإن محمود بنتايك، الذي انضم حديثًا إلى صفوف الفريق، أظهر تألقًا لافتًا في التدريبات.

الأداء الجيد لبنتايك في التدريبات أثار إعجاب جروس، مما جعله يفكر في منحه فرصة أكبر في المباراة القادمة أمام الإسماعيلي.

بنتايك يمتلك قدرة كبيرة على التقدم في الهجوم ومساندة اللاعبين الأماميين، كما أنه يتمتع بقدرة جيدة على التغطية الدفاعية، وهو ما قد يكون ميزة إضافية في مباراة هامة يتطلع فيها الزمالك لتحقيق الفوز.

يتعين على جروس أن يختار بين الاستقرار مع فتوح الذي يمتلك خبرة أكبر في المباريات الكبيرة أو منح الفرصة لبنتايك لقيادة الجبهة اليسرى بعد تألقه في التدريبات.

الخيار الذي سيتخذه جروس سيكون حاسمًا في هذه المباراة، حيث إن تألق الجبهة اليسرى سيكون له دور كبير في فوز الفريق واستعادة الثقة لدى الجماهير بعد النتائج الأخيرة.

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