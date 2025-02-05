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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف  تعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 

وهبط  المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 29617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 36764 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13034 نقطة.
 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 8541 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01%  مستوى 11650 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3133 نقطة، وصعد  مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 9904 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 تباينت مؤشرات البورصة في ختام  تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 29668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 36841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

 

فيما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8534 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11650 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

 

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين 3 فبراير 2025، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.215 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 29754 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 36956 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 8445 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11566 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3145 نقطة.

 

تعاملات بداية فبراير 

 تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أول تداولات شهر فبراير 2025. وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 29917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 37219 نقطة، وانخفاض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة.
 
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11726 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3175 نقطة.

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