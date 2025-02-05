الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

الخارجية الفرنسية: التهجير القسري لسكان غزة يزعزع استقرار الشرق الأوسط

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت الخارجية الفرنسية أن مستقبل غزة يجب ألا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة بل في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية تحت رعاية السلطة الفلسطينية، بحسب “القاهرة الإخبارية”.

 معارضة الاستيطان المخالف للقانون الدولي

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها ستواصل معارضة الاستيطان المخالف للقانون الدولي وأي رغبة في ضم الضفة الغربية من جانب واحد.

 التهجير القسري لسكان غزة يمثل هجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين

وأضافت أن التهجير القسري لسكان غزة يمثل هجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين ويزعزع استقرار المنطقة.

وعلى الجانب الآخر قال المبعوث الأوروبي الخاص للشرق الأوسط، سفن كوبمانس، اليوم الأربعاء، إن هناك حلا واحدا فقط وهو دولتان إسرائيلية وفلسطينية آمنتان تتمتعان بالسيادة، وذلك  تعليقا على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك حل واحد بغزة وهو مغادرة سكانها.

الأمن الحقيقي لا يأتي إلا من خلال السلام الحقيقي

وشدد سفن كوبمانس على أن الأمن الحقيقي لا يأتي إلا من خلال السلام الحقيقي.

ولاقت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه رفض وإدانات.

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