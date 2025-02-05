الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصديق رئاسي بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 1لسنة 2025 في شأن الأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم وذلك بعد قرار مجلس النواب القانون.

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي.

كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 54 لسنة 2025، بإنشاء قنصلية عامة  لجمهورية مصر العربية، فى وادى حلفا بجمهورية السودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات الرئاسية الجريدة الرسمية الرئيس السيسي
ads

الأكثر قراءة

بعد مقترح الاستيلاء على غزة وتهجير أهلها، ساويرس يطالب بالوقوف في وجه مخطط ترامب

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

تصديق رئاسي بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم

عيار 21 تخطى 4 آلاف جنيه، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

منوعات

المزيد

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عيار 21 تخطى 4 آلاف جنيه، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

مع اقتراب شهر رمضان، كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم، الذرة يسجل 125 جنيها للتر في الأسواق

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

عباس شومان: المساكنة عين الظلم للمرأة وفيه إهدار لكرامتها وعفتها

المزيد
الجريدة الرسمية