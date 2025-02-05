تصديق رئاسي بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم

صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 1لسنة 2025 في شأن الأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم وذلك بعد قرار مجلس النواب القانون.

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي.

كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 54 لسنة 2025، بإنشاء قنصلية عامة لجمهورية مصر العربية، فى وادى حلفا بجمهورية السودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.