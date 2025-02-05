كولر يتسلم تقريرا طبيا عن بن شرقي ويحدد موعد ظهوره الأول مع الأهلي

يتسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، تقريرا عن الحالة الطبية اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، من أجل حسم موعد مشاركته في مباريات الفريق حيث تأكد غياب اللاعب عن مباراة بتروجت غدا الخميس.

وهناك اتجاه داخل الجهاز الفني لمنح اللاعب مزيد من الراحة أمام غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء القادم، على أن يبدأ في الظهور الأول له خلال لقاء الإسماعيلي والمحدد له يوم الأحد 16 فبراير الجاري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت غدا الخميس في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين امس الأول ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

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