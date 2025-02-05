كامل الوزير يفتتح مصنع السويدي لكابلات الاتصالات باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه

افتتح الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مصنع شركة السويدي لكابلات الاتصالات وذلك بمشاركة وائل حنفى، نائب الرئيس التنفيذي لـلشركة المصرية للاتصالات وذلك في مدينة السويدي الصناعية "إندستريا شرق" بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط وذلك في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز قطاع الاتصالات ودعم الصناعة المحلية.

ويأتى هذا في إطار سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمنشآت الصناعية بمختلف المناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومدى التطور الذي تشهده الصناعة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، قام الفريق مهندس كامل الوزير بجولة تفقدية ل 3 مصانع في المنطقة الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان وبدر.

وشهد الافتتاح حضور كل من المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس محمد السويدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاع الأسلاك والكابلات، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية والمهندس محمد أمين، المدير العام لمصنع السويدي لكابلات الاتصالات، إلى جانب كبار المسؤولين في قطاع الصناعة والاتصالات.

أهمية تجربة المطور الصناعي

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصري ونموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.

واشار الى أهمية الاستفادة من خدمات المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في خدمات اعتماد المعامل الموجودة بمصنع شركة السويدي بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات المصنع لمختلف الأسواق الدولية المعترف بالمجلس الوطني الاعتماد فيها كجهة اعتماد لجهات تقييم المطابقة والمعامل.

وقال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية: "نحن فخورون بأن تكون مدينة السويدي الصناعية "إندستريا شرق" الوجهة المختارة لاحتضان أكبر مصنع لكابلات الاتصالات في الشرق الأوسط. هذا الاستثمار الضخم يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها مجموعة السويدي في كفاءة بنيتنا التحتية، وجودة خدماتنا، وبيئتنا الاستثمارية الداعمة للنمو الصناعي. نحن ملتزمون بمواصلة تطوير منظومتنا الصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعزز من جاذبية مصر كوجهة رئيسية للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط التحول الرقمي والتنمية المستدامة."



وأضاف المهندس أحمد السويدي، أن هذا المصنع يمثل إضافة نوعية لصناعة الاتصالات في مصر، كأول مصنع في مصر والشرق الأوسط لحلول الاتصالات المتكاملة حيث يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال توطين العديد من منتجات وحلول الاتصالات باعتبارها احد السلع الاستراتيجية في التحول الرقمي ومراكز البيانات ومنظومة المدن الذكية والنقل الذكى والذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات بالإضافة إلى تصدير 50% من الطاقة الإنتاجية الى العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا وأفريقيا ودول الخليج. ونتطلع فى المرحلة الثانية الى زيادة القدرة الإنتاجية وتوطين ونقل تكنولوجيا إنتاج شبكات الاتصالات الضوئية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

تجدر الإشارة أن المصنع يمتد على مساحة 70,000 متر مربع، بطاقة إنتاجية 4 مليون كيلومتر فايبر من كابلات الألياف الضوئية و200,000 كيلومتر من كابلات الاتصالات النحاسية والتي تتضمن كابلات الشبكات وكابلات التليفون والكابلات المحورية بالإضافة إلى إكسسوارات الشبكات النحاسية واكسسوارات الالياف الضوئية وكبائن وراكات الاتصالات مما يجعله أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط معتمدا على أحدث تكنولوجيا الانتاج الأوروبية، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه وخلق ما يزيد عن 1000 فرصة عمل كمرحلة أولى..

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية السويدي لكابلات الاتصالات للتوسع وتعزيز قدراتها التصنيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتنمية القطاع الصناعي ودعم التحول الرقمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.