تداول 40 ألف طن بضائع و1076 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1076 شاحنة 35 سيارة.

تصدير 28 الف طن فوسفات من ميناء سفاجا



شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 596 شاحنة و25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 35500 طن بضائع، 470 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينة GOLDEN ID علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير إلى الهند وتغادر أيضا السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وAlcudia Express وغادرت السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس .

كما تم تداول 3300 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها.



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