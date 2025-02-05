الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

تغير مفاجئ، معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء (إنفوجراف)

حالة الطقس
حالة الطقس
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 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025).

تغير مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 05-2-2025 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصغرى 12° 19 العظمى الوجه البحري زف رنرخردفدوادر 11° 18 السواحل الشمالية الغربية 12° 18° السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط لسيناء 13° 20° سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر جنور 15 23 الصعيد شمال 09° حالة الطقس 21° جنوب الصعيد 11 توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء فبراير 2025 26 WWW.IDSC.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 00@@@‎"‎


 

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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