تغير مفاجئ، معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025).

تغير مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 05-2-2025 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.





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