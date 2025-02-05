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حوادث

اليوم، محاكمة عاطل بتهمة قتل شقيقه ووالدته والشروع في قتل زوج شقيقته

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء، محاكمة عاطل بتهمة قتل شقيقه ووالدته والشروع في قتل زوج شقيقته في منطقة الهرم.

 

عاطل يقتل شقيقه ووالدته فى الهرم 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم، أن المتهم البالغ من العمر 27 عامًا عاطل، في يوم 17 من نوفمبر 2023، قتل شقيقه المجنى عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما مشادة فاستشاط لها غضبًا، وسولت له نفسه قتل أخيه، ولم تردعه رابطة الدم؛ فدلف غرفته وواجهه بسلاحي جريمته "سكينتين" مسددًا إليه طعنات بمواضع قاتلة بالصدر، والبطن، فأحدث إصابته التى أودت بحياته.


وتابعت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بأخرى عمدا، بأنه في ذات الزمان والمكان قتل والدته بغير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة نجلها من تعدى المتهم عليه، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسيات من سلاحيه الأبيضين بمواضع قاتلة بالعنق والصدر والظهر، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم في ذات الزمان والمكان شرع في قتل زوج شقيقته عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هم عليه بسلاح أبيض لإسكات غيظه وغضبه؛ وسدد له عدة طعنات في الجانب الأيسر من جسده، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقفت جريمته وخاب أثرها، بعدما لاذ المجنى عليه بالفرار للنجاة بنفسه من أمام تعدياته.

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