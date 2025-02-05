مسلسل إقامة جبرية الحلقة 9، موسى يكتشف حقيقة سلمى ودينا في خطر

دارت أحداث إقامة جبرية الحلقة 9، حول استيقاظ عايدة من الغيبوبة، ويأتي موسى ليكون إلى جوار والدته بعدما استفاقت.

ويحضر عز لزيارة عايدة، ويقترح على موسى أن يذهب معه إلى مكان ما للتأكد من أن سلمى تعاني من اضطراب نفسي حاد وأنها سبب كل المشكلات.

يوافق موسى على الذهاب بعد إلحاح والدته، وعند وصولهما، يلتقيان بكريم، خطيب سلمى السابق.

يسلم عز لكريم مقاطع الفيديو التي كانت تهدده بها سلمى، وحين يشاهدهم، يكشف كريم لموسى حقيقة سلمى.

موسى يكتشف حقيقة سلمى في الحلقة 9 من مسلسل إقامة جبرية

ويطلب عز من كريم أن يتصل بسلمى ويفتح مكبر الصوت، وبالفعل، تجيب سلمى وتعترف بأنها من فعلت ذلك بكريم، وجعلته قعيدا، وأنها هي من قتلت سيف.

بعد ذلك، يذهب موسى مع عز ليستوضح منه سبب ما يفعل معه، فيخبره ع أنه عمه شقيق والده.

تقرر سلمى الهروب بعد تلقيها تهديدات من عيز، وتنجح في الحصول على تذكرة سفر إلى لندن.

ويذهب موسى إلى والدته للتأكد من صحة كلامه، فتؤكد له أن الأمر صحيح، ما يثير غضبه بشدة، ويرافقه مختار ليقضي الليلة معه، وفي صباح اليوم التالي، يخبره مختار أن دينا ذهبت ذهبت لمقابلة سلمى.

يتواصل موسى مع سلمى، ويعبر عن افتقاده لها ورغبته في رؤيتها، فتخبره أنها سترسل له موقع لكي يأتي إليها.

على هامش الحلقة، تعترف عايدة للشرطة بأن سلمى هي السبب في حرق وجه كنزي، وفي ختام الحلقة، تتوجه دينا إلى دورة المياه أثناء حديثها مع سلمى، لكن قدماها تقوداها إلى غرفة بمنزل والدا سلمى، حيث تكتشف رأس شاب مقطوعًا ومحفوظًا في ثلاجة للتبريد، بينما تتدلى صورته على الحائط وعليها علامة X باللون الأحمر، وعندما تلتفت بصدمة، تجد سل واقفة خلفها، ونظراتها مليئة بالشر.

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