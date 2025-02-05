أحمد عادل: حزين على جماهير الزمالك ورحيل محمد شريف عن الأهلي قرار خاطئ

أكد أحمد عادل، نجم النادي الأهلي السابق، أن انتقال محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصفوف الخليج السعودي أمر خاطئ.

وقال أحمد عادل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" عند الحديث عن نجم كبير، يجب رؤية هل هو يطور من نفسه وهل هو ملتزم أم لاعب، ودائما لا يبحثون عن المقابل المادي، لكن هدفهم الأرقام القياسية".

وتابع:" محمد صلاح، في الفترة الأخير يضرب أرقامه القياسية ويحقق أرقام جديدة، وهو يضغط على الإدارة من أجل تجديد عقده، وهو لا ينظر لأحد ويطور من نفسه".

مجلس الزمالك يشهد تضارب

وشدد:" التضارب في مجلس إدارة الزمالك، ليس في صالح النادي، ويضر النادي، وراس مال الأندية الجماهيرية هي البطولة، وتحميل عضو مجلس إدارة مسؤولية ملف معين كارثة، والمشكلة في الزمالك مشكلة وكلاء وسماسرة".

وواصل:" حزين على جماهير الزمالك، بسبب الأجواء التي تتواجد في النادي، وعدم وجود أجواء مناسبه في فريق الكرة وكان الله في عونهم".

كولر مسؤول عن رحيل محمد شريف

وعن محمد شريف:" ألوم على كولر، الموافقة على رحيل محمد شريف، وكان يجب استمراره، وكولر كان يوافق على رحيل بعض اللاعبين ليقول لا يوجد لاعبين في الفريق وصدر مشكلة لمجلس الإدارة عن طريق الجماهير".

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