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عفت نصار: أداء عمر مرموش لا يناسب مانشستر سيتي وهذا ما اتوقعه له في الموسم القادم

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن أداء الدولي المصري عمر مرموش، لا يناسب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الحالي.

 

أسلوب أداء عمر مرموش لا يناسب مانشستر سيتي 

وقال عفت نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" سيستم وأسلوب وأداء عمر مرموش لا يناسب مانشستر سيتي، وهو لاعب رائع ومفيد لكن هناك بعض اللاعبين أداؤهم يناسب فريق معين ولا يظهرون مع فرق أخرى".

وتابع:" في الموسم القادم، قد يرحل 7 لاعبين من مانشستر سيتي، وقد يتألق مرموش، مع الصفقات الجديد، بعد تغيير طريقة اللعب، وجوارديولا، كان لا يلعب بمهاجم لمدة 3 مواسم قبل ضم هالاند".

وأتم:" مرموش من أفضل اللاعبين المتواجدين ومفيد لمنتخب مصر، وأشبه بطموح محمد صلاح، ولكن السيستم الموجود في السيتي حاليا لا يناسبه لأنه لاعب يعتمد على مهاراته الفردية".

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