القبض على عامل متهم بقتل عامل أثناء خروجه من المسجد في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على عامل، بتهمة التخلص من مقاول، عقب خروجه من المسجد في قرية الكلاحين، مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بمقتل مقاول طعنا بآلة حادة أمام مسجد في قرية الكلاحين.

وأسفر ذلك عن مقتل “عبد الناصر.م”، 42 عامًا، مقاول، تخلص منه عامل بسكين أثناء خروجه من المسجد في قفط، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

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