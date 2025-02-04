حبة الغلال تقتل طالبا وتصيب طالبة بسوهاج

انتشرت في الشهور الماضية العديد من الحوادث الانتحار بمحافظة سوهاج بحبة الغلال بأقراص فوسفيد الألومنيوم أو فوسفيد الزنك التي تستخدم كمبيد حشري لحفظ الحبوب من التسوس لكنها تصبح قاتلة عند تناولها، إذ لقي طالب مصرعه عقب تناوله قرصًا لحفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة بمركز أخميم بسوهاج وتم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

حبة الغلال تقتل طالب وتصيب طالبة بسوهاج

كان اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوصول “مصطفى س ه ز ع” 19 عامًا، طالب، إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد مصابًا "حالة تسمم " ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفي عقب وصوله، ومقيم بمركز أخميم.



أفاد والده، 59 عامًا، موظف بأنه أثناء وجود نجله المذكور بالمنزل تناول "قرص لحفظ الغلال" مما أدى لحدوث إصابته ووفاته لمروره بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.





إصابة طالبة من حبة الغلال

كما شهدت مدينة المنشأة بسوهاج وصول “دعاء ف ح م ح” 14 عامًا، طالبة إلى مستشفى سوهاج التعليمي مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول مادة غير معلومة – مبيد حشري ومقيمة بمركز المنشأة.



وأفاد كل من والدها، 45 عامًا، موظف، ووالدتها نورا ح م ح، 40 عامًا، ربة منزل أثناء وجود ابنتها المذكورة بالمنزل تناولت المياه المذاب بداخلها قرص حبة الغلال ومبيد حشري مما أدى لإصابتها ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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