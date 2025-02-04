الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 5 ملايين زائر

معرض القاهرة للكتاب،
معرض القاهرة للكتاب، فيتو

سجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، والذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025مة بلغ نحو (388.643) زائرًا.

جمهور معرض الكتاب 

وبذلك يصل بذلك إجمالي عدد زائريه ‏حتى الآن، في اثني عشر يومًا، إلى  (5.159.327)، أي ما يتخطى حاجز الخمسة ملايين زائر، منذ فتح أبواب المعرض للجمهور، وهو رقم قياسي غير مسبوق مقارنة بالدورات السابقة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛  تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية.

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