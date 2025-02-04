معسكر دولي للاعبة الدراجات استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس

أنهي مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدراجات برئاسة أيمن علي حسن كافة إجراءات سفر عليا درويش لاعبة المنتخب الوطنى للدراجات إلي رواندا للإنتظام في معسكر تدريبي قوى تحت أشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وياتي سفر عليا درويش للانتظام في المعسكر التدريبي في رواندا بداية لتجهيزها الان لدورة الالعاب الاولمبية 2028 بلوس انجلوس.

وقال أيمن على حسن أن مجلس الإدارة يسابق الزمن لتجهيز منتخبي الرجال والسيدات ووضعهم على الطريق الصحيح قبل المشاركات الدولية المقبلة مؤكدًا أن مصر تملك عناصر مميزة ونسعى جاهدين لتطوير ادائهم ودعمهم لمنافسة أكبر الدولى على الميداليات الذهبية.

كما عقد أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات إجتماعا هامًا مع مسؤول نادي سيتي كلوب بقيادة ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة سيتى كلوب وأيمن صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد عبد الله رئيس قطاع البطولة باندية سيتى كلوب.

وتم خلال الإجتماع الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك من أجل توسيع القاعدة والعمل على نشر رياضة الدراجات في كافة الأندية المصرية حيث يملك سيتى كلوب 10 فروع على مستوى الجمهورية

وشهد الاجتماع بحث كيفية إدخال رياضة الدراجات في فروع سيتي كلوب وتوسيع قاعدة الممارسين في جميع أنحاء الجمهورية.

وتم الاطلاع من جانب أيمن علي حسن رئيس اتحاد الدراجات على أحدث الطرق التى يمكن ان يتم تنفيذها بين الاتحاد والاندية للعمل على نشر اللعبة وتوسيع القاعدة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر ان يزور مسئولو سيتى كلاب مقر الاتحاد المصرى للدراجات مطلع الاسبوع المقبل للاتفاق على كافة الامور تمهيدًا لتوقيع برتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد واندية ستى كلوب.

رئيس اتحاد الدراجات يجتمع باللجنة العلمية لوضع الخطط السنوية

عقد رئيس اتحاد الدراجات اجتماعًا مع اللجنة العلمية بالاتحاد لمناقشة الخطة السنوية ووضع خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتطوير الأداء الرياضي والإداري.

حضر الاجتماع كل من كلا من الدكتور أحمد وزيري، محمد إبراهيم بلال، أبو المكارم عبيد، صلاح منسي، وطه سعد، إلى جانب مدربي ومشرفي الألعاب بالاتحاد، ومدير إداري المنتخبات القومية.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات والتطلعات للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية التخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق الأهداف الرياضية المنشودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.