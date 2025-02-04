بعد تصريح مفيش حد عايز يشغلني، حورية فرغلي تشارك في عمل فني برمضان 2025

تعود الفنانة حورية فرغلي للجمهور بعمل فني جديد، وذلك في رمضان 2025، ويأتي ذلك بعد ابتعادها عن الساحة لفترة ليست قليلة.

حورية فرغلي في رمضان 2025

وتقدم حورية فرغلي مسلسل إذاعي مع الفنان عمر خورشيد في رمضان 2025، ومن المقرر إذاعته علي راديو مصر ويأتي بعنوان سندريلا كيوت.

وكانت الفنانة حورية فرغلي أعربت عن استيائها الشديد من قلة مشاركتها في الأعمال الفنية خلال هذه الفترة.

وقالت حورية فرغلي في تصريح سابق لفيتو: “أنا راحت عليَّ وما حدش عايز يشغلني”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي فيلم "المدرسة"، الذى انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، وتنتظر عرضه، ويشاركها في العمل كل من إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، وهو قصة كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.

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