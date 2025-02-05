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اقتصاد

92.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

الأسهم، فيتو
الأسهم، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الاسبوع  نسبة 92.7 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.8 %و العرب على 4.5 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 9.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 72.4مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 91.3 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3.5 %و سجل العرب 5.2 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 131.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 150.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. 

 

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 تباينت مؤشرات البورصة في ختام  تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 29668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 36841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

 

فيما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8534 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11650 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

 

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين 3 فبراير 2025، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.215 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 29754 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 36956 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 8445 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11566 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3145 نقطة.

 

تعاملات بداية فبراير 

 تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أول تداولات شهر فبراير 2025. وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 29917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 37219 نقطة، وانخفاض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة.
 
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11726 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3175 نقطة.

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