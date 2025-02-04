أصيبت ربة منزل بجروح خطيرة إثر سقوطها من علو في إحدي قري مركز المنيا، تم نقلها إلي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة ربة منزل إثر سقوطها من علو بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن سقوط ربة منزل من علو في قرية أبوسويلم التابعة إداريا لمركز المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "و.ع" 23 عام، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات بالجسم، مقيمة في ذات القرية.

مستشفي صدر المنيا



تم نقل المصابة الي مستشفي صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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