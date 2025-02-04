الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

الجزائري أمين الزاوي: هذه أسباب الحضور القوي للعائلة في رواياتي (صور)

ندوة الروائي الجزائري
ندوة الروائي الجزائري أمين الزاوي، فيتو

استضافت القاعة الرئيسية ضمن فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة حول إشكالية الكتابة الروائية باللغتين العربية والفرنسية في التجربة الجزائرية، وكان ضيفها الكاتب الجزائري الدكتور أمين الزاوي.

ندوة إشكالية الكتابة الروائية

وأدار الجلسة الكاتب الصحفي سيد محمود، وشاركته في النقاش المترجمة والناقدة والكاتبة أميمة صبحي، التي حاورت الزاوي حول أبرز أعماله الروائية.

أمين الزاوي 

من جانبه، عبر الزاوي عن سعادته بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة الأولى، مقدمًا شكره لهيئة الكتاب على الدعوة.
وأوضح الزاوي أن شخصية "مسعودة القارح" تجسّد قوة المرأة في هشاشتها، فهي رمز "للقوة الناعمة"، إذ تحمل على عاتقها أعباء التاريخ والجغرافيا، لكنها لا تستسلم. استلهمها من واقع حقيقي، إذ عرف هذه الشخصية منذ طفولته وتابعها باندهاش. 
 

وأضاف أنه في الرواية، تعيش "مسعودة" مأساة خلال الثورة الجزائرية، حيث يُغتال زوجها بتهمة الخيانة، فتنتقم من قاتله وتذبحه أمام ابنها، مما يصيبه بصدمة نفسية، أما الابن الثاني، فهو شخصية عبقرية لكنه يتعرض للقمع الاجتماعي، مما يؤدي إلى إصابته بالجنون لاحقًا، قبل أن يُغتال خلال مواجهته للقوى الإرهابية.في لحظة مأساوية، يحتفظ الأخ الأكبر بالسكين الذي شهد مقتل الأب، وكأنها أداة لليقظة من الصدمة.
وأشار الزاوي، أن شخصية "حليمة النوري"، ابنة مسعودة، تمثل الجيل الثاني الذي تلقى التعليم، لكن الزاوي يرى أن "التعليم ليس كل شيء، فالحياة تعلّم أكثر من المدرسة"، وتنتقل حليمة من قريتها الجزائرية الصغيرة إلى مدينة أوروبية كبيرة، وتتمكن من التأقلم رغم التحديات، لكنها تظل مثقلة بذكريات شقيقها المجنون، الذي حاول الاعتداء عليها. يصف الزاوي هذه الشخصية بأنها امتداد للأم، ولكن وفق معايير أخرى.
وعند سؤاله عن حضوره القوي للعائلة في أعماله، أكد الزاوي أن الأسرة تشكل نواة المجتمع، ولا أحد يفلت من سلطتها. 

وأشار إلى أنه نشأ وسط سبع أخوات كنّ بمثابة "سلطانات"، وأن والده لم يكن يرفع صوته عليهن، ما جعله يؤمن بأن "المرأة تعيش بسلوك أخلاقي راقٍ، لكن في الوقت ذاته بحرية ومسؤولية".
كما أشار إلى أن والديه عاشا 64 عامًا من الحب والتفاهم، وهو ما رسخ لديه قناعة بأن الأسرة هي المعلم الأول للأخلاق والاحترام.
وتحدث الزاوي عن روايته الأصنام، مسلطًا الضوء على شخصية "حميميد"، الطفل الذي وُلد يوم الانقلاب في الجزائر، لأب كان من مؤيدي الرئيس بن بلة، وأطلق عليه اسم "حميميد" تيمنًا به، حيث يتعرض الأب للاعتقال، ويعيش في زنزانته مع صرصور يصبح رفيقه الوحيد، في سرد يعكس العزلة والانكسار.

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القاعة الرئيسية معرض القاهرة الدولي للكتاب أمين الزاوي معرض الكتاب معرض الكتاب 2025
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