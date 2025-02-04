الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

منافسة قوية بين 4 شركات غدًا في "شارك تانك" على CBC

برنامج شارك تانك،
برنامج شارك تانك، فيتو

تعرض قناة "CBC" مساء يوم غد الأربعاء حلقة جديدة ضمن الموسم الثالث من برنامج "شارك تانك مصر" لتقديم الفرص إلى الشركات الناشئة الجديدة، حيث يتنافس خلال الحلقة 4 شركات. 

ويتنافس خلال الحلقة كل Mandisa وهي شركة تقدم منتجات للمنزل مثل "اللوف  والفوط والصابون والعسل المصري"، ويحضروا المنتجات من مصادرھا الأصلية من سوھاج وسيوة ويتم تصنيعها في مصر وبيعها في كوریا والیابان وسنغافورة وتایوان.                                         

الشركة الثانية هي Cognify وهي منصة تدعم أطفال التوحد وصعوبات التعلم ومھمتھم توفیر بیئة رعایة يقدر فيها كل طفل على أن یزدھر بغض النظر عن قدراته ويقدمون الكثير من الخدمات ومنها: Inclusion teachers - Shadow teachers - Nutrition programs - Parents group talks - Home sessions 

أما الشركة الثالثة فهي "استعلامي" وهي شركة تستعلم عن الموظفین والأشخاص الذين يتقدمون للحصول على قروض شخصیة أو سيارات وتتعاقد معهم البنوك ويستم الاستعلام عن الأشخاص لمنحھم تلك القرض ويتم ذلك من خلال الذكاء الاصطناعي وطرق غیر تقلیدیة أخرى خلال ٣٠ دقیقة فقط. 

الشركة الرابعة هي Snugglez وهي علامة تجارية مصرية متخصصة في الـ Sleeping Bags  للأطفال والرضع والتي تجعلهم في دفء طوال الليل وتقدم الشركة مجموعة مختلفة من التصمیمات والمواد ومستویات الدفء لتوفير احتیاجات كل طفل من الیوم الأول حتى سن 6 سنين.

 

برنامج شارك تانك

 

يعرض "شارك تانك" الموسم الثالث كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة  WATCHIT.

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

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برنامج شارك تانك الموسم الجديد من برنامج شارك تانك قناة سي بي سي برامج قناة سي بي سي

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