الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قناة مصر قرآن كريم تحيي ذكرى رحيل 3 من عمالقة دولة التلاوة

الشيخ راغب مصطفى
الشيخ راغب مصطفى غلوش، فيتو

أعلنت قناة مصر قرآن كريم عن إحياء ذكرى رحيل 3 من كبار عمالة دولة التلاوة على مدار ثلاثة أيام، من خلال إذاعة تلاوات خاصة، تقديرًا وتكريمًا لهم على ما قدموه لخدمة كتاب الله عز وجل. 

وأوضحت القناة في بيان لها اليوم، أنih ستحيي اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش بإذاعة تلاوات متعددة له على مدار اليوم، وهو أحد أعلام دولة التلاوة، من مواليد قرية برما، مركز طنطا، محافظة الغربية، والذي رحل عن عالمنا في الرابع من فبراير عام 2016.

وأشارت القناة إلى أنها تحيي غدا ذكرى رحيل القارئ الشيخ فتحي المليجي، بإذاعة تلاوات متعددة له على مدار اليوم، والذي لقب أمير قراء القرآن الكريم، وتوفي في الخامس من فبراير عام 2009، وهو من مواليد قرية الحِبش التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وتحيي القناة بعد غد الخميس، ذكرى رحيل القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، بإذاعة تلاوات متعددة له على مدار اليوم، الذي توفي في السادس من فبراير عام 1969، والذي ولد في حي بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

قناة مصر قرآن كريم

وانطلقت قناة مصر للقرآن الكريم، والتي تضم عددًا كبيرًا من قرّاء القرآن، وفي إطار التطوير المستمر للقناة انضم 13 قارئًا جديدًا من الشباب إليها، إضافة إلى وجود تطبيق به العديد من أصوات القرّاء، إضافة إلى متابعة تفسيرات الأحاديث النبوية الشريفة وتفسيرات الآيات القرآنية، والمقدّمة من جانب فقهاء الدين الإسلامي، وترددها

التردد: 10853.

 

الاستقطاب: أفقي.

 

القمر الصناعي: نايل سات.

 

معدل الترميز:27500.

 

معامل تصحيح الخطأ: ٦/٥

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة مصر قرآن كريم تردد قناة مصر قرآن كريم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الشيخ مصطفى اسماعيل

مواد متعلقة

قناة مصر قرآن تطلق تطبيقًا مطورًا يضم فتاوى وأذكارًا والمصحف بأصوات كبار القراء

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

ليست مصر أو الأردن، تقارير إسرائيلية: خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى دولة ثالثة

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

الحكومة تزف بُشرى سارة لأصحاب معاشات "تكافل وكرامة"

القصة الكاملة لأزمة محمود الشحات أنور.. صاحب العزاء يتهمه بالتغيب بسبب 150 ألف جنيه.. الشيخ ينفي والنشطاء يعلنون غضبهم.. والإفتاء تحسم الجدل عن حكم تقاضي الأجر عن التلاوة

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض الثوم وارتفاع الليمون، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

منوعات

المزيد

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض الثوم وارتفاع الليمون، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الكتكوت الروس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى سرابيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة إبراهيم (فيديو)

ما حكم تكرار العمرة في السَّفرة الواحدة واليوم الواحد؟ الأزهر يحسم الجدل

معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

المزيد
الجريدة الرسمية