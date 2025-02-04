قناة مصر قرآن كريم تحيي ذكرى رحيل 3 من عمالقة دولة التلاوة

أعلنت قناة مصر قرآن كريم عن إحياء ذكرى رحيل 3 من كبار عمالة دولة التلاوة على مدار ثلاثة أيام، من خلال إذاعة تلاوات خاصة، تقديرًا وتكريمًا لهم على ما قدموه لخدمة كتاب الله عز وجل.

وأوضحت القناة في بيان لها اليوم، أنih ستحيي اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش بإذاعة تلاوات متعددة له على مدار اليوم، وهو أحد أعلام دولة التلاوة، من مواليد قرية برما، مركز طنطا، محافظة الغربية، والذي رحل عن عالمنا في الرابع من فبراير عام 2016.

وأشارت القناة إلى أنها تحيي غدا ذكرى رحيل القارئ الشيخ فتحي المليجي، بإذاعة تلاوات متعددة له على مدار اليوم، والذي لقب أمير قراء القرآن الكريم، وتوفي في الخامس من فبراير عام 2009، وهو من مواليد قرية الحِبش التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وتحيي القناة بعد غد الخميس، ذكرى رحيل القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، بإذاعة تلاوات متعددة له على مدار اليوم، الذي توفي في السادس من فبراير عام 1969، والذي ولد في حي بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

قناة مصر قرآن كريم

وانطلقت قناة مصر للقرآن الكريم، والتي تضم عددًا كبيرًا من قرّاء القرآن، وفي إطار التطوير المستمر للقناة انضم 13 قارئًا جديدًا من الشباب إليها، إضافة إلى وجود تطبيق به العديد من أصوات القرّاء، إضافة إلى متابعة تفسيرات الأحاديث النبوية الشريفة وتفسيرات الآيات القرآنية، والمقدّمة من جانب فقهاء الدين الإسلامي، وترددها

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ٦/٥

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.