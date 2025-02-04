كامل كامل يحتفل بأحدث كتبه "السلفيون في مصر" بمعرض القاهرة (صور)

احتفل منذ قليل، الكاتب الصحفي كامل كامل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأحدث كتبه والذي يحمل عنوان "السلفيون في مصر.. السنوات الكاشفة" والصادر عن دار كتبنا للنشر والتوزيع، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السادسة والخمسين، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

كامل كامل يحتفل بكتاب السلفيون في مصر.. السنوات الكاشفة

ووقع كامل كامل عدد من نسخ كتابه الجديد في معرض الكتاب 2025، كما التقط صورا تذكارية رفقة أصدقائه وزملائه وذلك في جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقاعة 2 بالمعرض، في أجواء رائعة.

كتاب السلفيون في مصر.. السنوات الكاشفة

وحسب ما جاء على غلاف الكتاب: وضع كتاب السلفيون في مصر.. السنوات الكاشفة للكاتبين كامل كامل وهشام النجار التحليل المعمق والمعالجة الدقيقة المرحلة مهمة وخطيرة في عمر الدولة المصرية، كاشفًا كيف كشفت مصر بعنفوانها ورسوخ تقاليدها الوطنية وامتداد حضارتها وثقل تاريخها واستيعابها لجوهر الأديان، تيارًا سعى إلى تغيير ما يستحيل تغييره وتبديل ما يستعصى تبديله بالانتهازية وبإخفاء الحقائق وطمس البديهيات ويجهل فاضح بحقيقة الشريعة وبإظهار بعض القضايا كأولويات وكأنها المعيار الرئيسي لإسلامية المجتمع والدولة أو كفرهما.

كشف الكتاب كيف كشفت مصر خلال المرحلة الماضية تيار السلفية بالرصد والتوثيق بالحوارات مع المصادر والمشاركين الرئيسيين فى صنع أحداثها الفارقة، كى يدرك من يهمه الأمر من مراقبين ومتخصصين وصناع قرار وعامة المصريين والعرب مقدار الخطر الذى تعرضت له مصر والمصريون، وكيف تصدت له بعقيدتها وقناعات شعبها وقادتها ونحبها التي تتسق مع جوهر الإسلام الحنيف حيث يؤمن المصريون بحرية المعتقد وأن الله محبة وأن الذي يزيد الإنسان مكانة عند الله أخلاقه وتعاملاته وعطاؤه ونضاله في الخير من أجل الفقير واليتيم والضعيف والجائع والمشرد والمريض والعاجز والمحتاج والإنسان عمومًا.

الكتاب رصد وتوثيق وتحليل لسنوات كاشفة انتقل السلفيون فيها من الظل إلى الضوء ومن الزوايا والمساجد إلى كراسي السلطة وشاشات الفضائيات، وتقص للكيفية التي كشف بها المصريون السلفيين: لأنهم يعلمون جيدا أن الدين الله ويعني ذلك أن الله وحده هو من يحاسب على الدين والمعتقد ويفصل بشأنه في الآخرة والوطن للجميع (ويعني ذلك أن مصر للمصريين جميعهم مسلم ومسيحي).

الكتاب يرصد انكشاف السلفية ويعيد اكتشاف المصريين الذين لا يخدعون باسم الدين: إيمانهم خالص لله، لا لفرض الوصاية على الناس وعلى ضمائرهم ومظاهرهم، والذين يكرهون التعصب والعنف والتخريب والهدم ويقدسون الحضارة والبنيان والعمران تحقيقا المقصد الدين الرئيسي، ويؤمنون بأن الله ودود لطيف رؤوف رحيم، وأن على المؤمنين أن يحبوه أكثر من أن يخافوه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.