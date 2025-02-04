بدء موسم حصاد محصول قصب السكر في سوهاج (فيديو وصور)

قدمت فيتو بثا مباشرا بعنوان أبو اللبايش فرحة من قلب خير الأرض.. بدء موسم حصاد محصول القصب السكر فى سوهاج.

حيث بدأ موسم حصاد وتوريد قصب السكر في محافظة سوهاج لعام 2025، واستقبل مصنع سكر جرجا المحصول من المزارعين من المناطق التى تتركز بها زراعات القصب فى مراكز دار السلام وجرجا والبلينا، وتشتهر مراكز الجنوب بالمحافظة بزراعات القصب وأن مركز دارالسلام بها حوالى 12 ألف فدان ومركز البلينا بها 7 آلاف فدان ومركز جرجا بها 9 آلاف فدان.

ويقول عبدالخالق محمود صاحب زراعات القصب بمركز دارالسلام: إن محصول القصب يبدأ حصاده خلال شهري يناير فبراير ويستمر حتى أبريل ومايو، حيث يتم جمعه ونقله بالسيارات إلى مصنع السكر لاستخراج السكر ويعتبر من المحاصيل الاستراتيجي ونطالب بزيادة ارتفاع سعر طن القصب من 2500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، وذلك بسبب ارتفاع زيادة العمالة التى تقوم بكسر وتنظيف المحصول، وذلك للتوريد القصب إلى المصنع وارتفاع سعر الأسمدة ونطالب الحكومة بالنظر بعين الرحمة إلى المزارع، وذلك من أجل تشجيع المزارعين على الاستمرار فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجى.

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمصنع سكر جرجا

يذكر أن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قام أمس، بزيارة لمصنع سكر جرجا، تفقد خلالها مراحل الإنتاج وسير العمل داخل المصنع، كما أطلق إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية

وقد تابع المحافظ مراحل العمل بدءًا من عمليات التفريغ الميكانيكي والعصر مرورا بالتسخين والمعالجة حتى التعبئة، مؤكدًا حرص الدولة على زيادة الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية متعددة الاستخدامات، حيث يدخل في إنتاج السكر والعسل الأسود والأعلاف والسماد والورق والأخشاب، فضلًا عن توفيره فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

إنشاء شركة السكر عام 1868

ومن جانبه، أكد العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، على أهمية محصول قصب السكر باعتباره مادة أساسية تدخل في صناعات متعددة مثل السكر المبلور، والمولاس، والكحول، والخل، وحمض الخليك، وخميرة الأعلاف، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء شركة السكر عام 1868م، وهي عبارة عن 8 مصانع على مستوى الجمهورية، وكان مصنع جرجا آخر المصانع التي تم إنشاؤها عام 1984م.

وأضاف أن عدد العاملين بالمصنع يبلغ 950 عاملا، وهناك مدينة سكنية لهم تضم " مسجد وحضانة، ومعهد تكنولوجيا السكر"، مشيرا إلى أنه يتم عصر حوالي 6400 طن من القصب يوميا، متوقعًا إنتاج 41 ألفا و200 طن من السكر هذا العام.

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