الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

سفير أنقرة بالقاهرة ضيف معرض الكتاب للتحدث عن تركيا وتحديات المنطقة غدا

سفير تركيا بالقاهره،فيتو
سفير تركيا بالقاهره،فيتو

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، غدا الأربعاء، السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن، والسفير المصري السابق لدى تركيا علاء الحديدي.

ومن المقرر أن يشارك سفير الجمهورية التركية بالقاهرة صالح موطلو شن 
كمتحدث في ندوة بعنوان " تركيا وتحديات المنطقة" وذلك أثناء في الدورة ٥٦  لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

 كما من المقرر أن تعقد الندوة في تمام الساعة الـ ٦ مساء بقاعة PLAZA 2.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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الجمهورية التركية السفير التركي بالقاهرة السفير التركي القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 تركيا

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