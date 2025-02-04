شاهد، لحظة تسليم "الكفن" لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

شهدت قرية الصبريات التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، مراسم صلح بين عائلتى آل محمود والمراغية، بعد خصومة استمرت ٨ سنوات راح ضحيتها شخص واحد وذلك بسبب خلافات قديمة.

ودعا جموع الحاضرين إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الشعبية والأمنية والتنفيذية لإنهاء الخصومات الثأرية والحد من وقوع خلافات جديدة للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية والخدمية التي وضعتها الدولة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدوا أن الدين الإسلامي والمسيحى يدعيان إلى قبول الآخر ونبذ العنف والتعصب والتعايش مع بعضنا البعض في سلم، داعون الله أن يبارك هذا الصلح وان يهدى جميع المتخاصمين وان يعم الأمن والسلام والرخاء في كافة ربوع مصرنا الحبيبة.

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