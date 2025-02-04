"البورصة للتنمية المستدامة" توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية

وقع أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (الذراع المجتمعي للبورصة المصرية) وليلى سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، اليوم الثلاثاء، بحضور هبة الصيرفي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون بين المؤسستين.



وبدأ الشيخ كلمته بشكر كل من ساهم في بناء ودعم مؤسسة بهية الخيرية الرائدة، وكل من يعمل فيها على مدار الساعة، قائلا: إن جهودكم أكبر من كونها وظيفة أو مهنة وإنما هي رسالة سامية، رسالة أمل وحياة، فأنتم لا تعالجون المرض فحسب، بل تقدمون الدعم النفسي والمعنوي للمرضى وأسرهم، وتزرعون في نفوسهم الأمل في الشفاء.

تحسين الرعاية الصحية

وصرح الشيخ: إن توقيع هذا البروتوكول يجسد التزامنا بدعم المؤسسات الخيرية الرائدة التي تعمل على خدمة المجتمع والنهوض به ونسعى دائمًا إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية، مضيفا أن مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة بجهود نرجو أن يكون لها أثر إيجابي لدعم محاربات السرطان على مختلف الأصعدة.



وفي كلمتها أعربت ليلى سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية وحفيدة بهية عن سعادتها بتلك الزيارة نظرا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها مؤسسة البورصة المصرية لدى جميع أفراد عائلة بهية، كما أكدت على فخرها بذلك التعاون المثمر الذي سوف يصب في مصلحة السيدة المصرية بشكل مباشر، كما وجهت شكرها وامتنانها للأستاذ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية على اهتمامه بصحة وسلامة المرأة المصرية واختياره لمؤسسة بهية نظرا لدورها الحيوي والفعال في توعية وطمأنة وعلاج جميع سيدات مصر.



مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة هي الذراع المجتمعي للبورصة المصرية، وتلعب دورًا مهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال مجموعة واسعة من المبادرات والمشاريع، وتركز المؤسسة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

ومن أبرز الأدوار التي تقوم بها المؤسسة هي المسؤولية المجتمعية، حيث تدعم المشاريع المجتمعية التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمعات المحلية، مثل التعليم والصحة والبيئة، كما تتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع مشتركة.



يذكر أن دور مؤسسة بهية لا يقتصر على تقديم خدمة الكشف المبكر والعلاج المجاني لمرض سرطان الثدي فقط، بل تهتم المؤسسة أيضا بنشر التوعية بأهمية الكشف المبكر بين جميع سيدات الجمهورية من خلال ندوات التوعية التي بلغ عددها أكثر من ١٩٠٠ ندوة في جميع محافظات الجمهورية، وأيضا تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمحاربات بهية من مريضات سرطان الثدي من خلال جلسات الدعم النفسي والورش الفنية لتعليم الحرف اليدوية وفصول محو الأمية، وتقديم الدعم للمحاربة وأسرتها لمساندتها خلال رحلة العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.