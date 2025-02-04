عبير الشرقاوي تحيي ذكرى والدها المخرج جلال الشرقاوي

جلال الشرقاوي، أحيت عبير الشرقاوي ذكرى رحيل والدها المخرج جلال الشرقاوي، الذي يُعد أحد أعمدة المسرح المصري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت عبير “اليوم ذكرى وفاة والدى العظيم رحمه الله وغفر الله له وجعله فى أعلى عليين.. اسألكم الدعاء”.

المخرج جلال الشرقاوي

وجلال الشرقاوي مخرج مسرحى قدير وممثل، قدّم عددا من المسرحيات هي علامة مميزة لتاريخ المسرح العربى.

ولقد ولد المخرج جلال الشرقاوى عام 1934، وتخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة ودراسات عليا فى علم النفس، ونظرا لحبه وشغفه للمسرح الذى كان عاشقا له حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية بتقدير امتياز 1958، ودبلومة الاخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا واخرى من قسم الاخراج بمعهد الدراسات السينمائية فى فرنسا، وعاد ليعمل استاذا بمعهد الفنون المسرحية وتخرج على يديه اجيالا كثيرة.

وناضل جلال الشرقاوي طويلا للدفاع عن مسرحه "مسرح الفن" كصرح فنى قدم خلاله على مدى أربعين عاما 41 مسرحية ـ أغلبها مسرحيات رمزية ـ بدأها بمسرحية شهرزاد تأليف الدكتور رشاد رشدى وانهاها بمسرحية دنيا أراجوزات تأليف محمود الطوخى التى اقامها على مجموعة من الشباب.

جلال الشرقاوى

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