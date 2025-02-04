الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

أمين حكماء المسلمين: وثيقة الأخوة الإنسانية الحدث الأبرز في تاريخ الحوار بين الأديان بالعصر الحديث

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد السلام أمين مجلس حكماء المسلمين

أكد المستشار محمد عبد السلام أمين مجلس حكماء المسلمين أن وثيقة الأخوة الإنسانية تُعد بمثابة الحدث الأبرز في تاريخ الحوار بين الأديان في العصر الحديث، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي يوافق الرابع من شهر فبراير كل عام.

كلمة المستشار محمد عبد السلام في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية

وكتب المستشار محمد عبد السلام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:" تبقى وثيقة الأخوة الإنسانية الحدث الأبرز والأهم في تاريخ الحوار بين الأديان في العصر الحديث، ومع الاحتفاء بـ اليوم الدولي للأخوة الإنسانية تتجدَّد لدينا العزيمة والإصرار على المضي قُدُمًا في نشر القيم الإنسانية السامية التي نصَّت عليها هذه الوثيقة التاريخية".

وأضاف:" مستلهمين في ذلك الجهود الكبيرة التي يقودها الرمزان الدينيان الأهم في العالم؛ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس #مجلس_حكماء_المسلمين، وأخوه قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اللذان قدَّما للإنسانية هذه الوثيقة العظيمة في وقت يحتاج فيه عالمنا المعاصر لصوت الدين لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك".

وأكد المستشار محمد عبد السلام:"  تحية إجلال وتقدير لكل مَن آمن بفكرة هذه الوثيقة ودعمها وقدَّمها للعالم لتكون نورًا يضيء للإنسانية طريقها نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالأمن والسلام في ظلال أخوتنا الإنسانية"

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