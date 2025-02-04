جلال الشرقاوي، ما تيسر من حكايات المخرج المشاغب.. عمل صبي كهربائي.. قدم 40 مسرحية بعضها أثار جدلا.. وحكاية أمنية لم تتحقق

جلال الشرقاوى، مخرج مسرحى وممثل قدير، علامة كبرى من علامات المسرح منذ الستينات وحتى رحيله فى مثل هذا اليوم 4 فبراير عام 2022، لقب بمخرج مصر المسرحى الأول، من أوائل من قدم المسرحية السياسية المباشرة وتعرض بسبب ذلك إلى منع عرض مسرحياته ويسمى بالمخرج المشاغب، كما قدم العديد من الأفلام والمسلسلات التي تركت بصمة مضيئة في تاريخ الفن العربي.



ناضل جلال الشرقاوي طويلا للدفاع عن مسرحه "مسرح الفن" كصرح فنى قدم خلاله على مدى أربعين عاما 40 مسرحية أغلبها مسرحيات رمزية بدأها بمسرحية شهرزاد تأليف الدكتور رشاد رشدى وأنهاها بمسرحية دنيا أراجوزات التى أقامها على مجموعة من الشباب من تأليف محمود الطوخى، وأنفق على دعايتها مبالغ طائلة وعلى الموسيقى وحدها 120 ألف جنيه رغبة فى تقديم عمل غنائى مسرحى متكامل.

صاحب مشروع ورسالة

حول معاناته بسبب أفكار مسرحياته، تحدث جلال الشرقاوى عن نفسه فى حوار سابق مع فيتو عام 2016 ويقول:عشت حياتى المسرحية والفنية صاحب مشروع ورسالة، وهذا الأمر ليس جديدا على مسرح الفن وكان عرض دنيا أراجوزات الأخير على مسرح الفن نموذج للمسرح السياسي الذى قدمه مسرح الفن طوال مسيرته، بل هو شقيق لكل الأعمال الجريئة التى قدمناها من قبل لكنها اعتمدت هذه المرة على شكل الكباريه السياسى لكن الله يسامحهم تعامل المسئولين مع مصطلح الكباريه على أنه مرادف للملهى الليلي فى شارع.

فكانت الأزمة التى واجهت مسرح الفن بإغلاقه بعد أربعة أيام من بداية العرض وفصل النور والمياه عنه.

جلال الشرقاوى وعادل إمام وصداقة طويلة

ولد المخرج جلال الشرقاوى عام 1934، تخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة ودراسات عليا فى علم النفس، ونظرا لحبه وشغفه للمسرح الذى كان عاشقا له حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية بتقدير امتياز 1958، ودبلومة الإخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا وأخرى من قسم الإخراج بمعهد الدراسات السينمائية فى فرنسا، وعاد ليعمل أستاذا بمعهد الفنون المسرحية وتخرج على يديه أجيال كثيرة.

ويعلق المخرج جلال الشرقاوى على فترة دراسته شابا للإخراج المسرحي فى فرنسا بقوله إنه عمل صبى كهربائى فى المسرح الفرنسى لكى يتعلم الإخراج.

المخرج الراحل جلال الشرقاوى

شغل الراحل جلال الشرقاوى خلال مشواره الفني عدة وظائف منها؛ مدرس التمثيل وفى عام 1967 وبعد النكسة تولى جلال الشرقاوى إدارة مسرح توفيق الحكيم إلى جانب عمله أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1975 حتى 1979 وأستاذا غير متفرغ حتى يوم الرحيل.

مدرسة المشاغبين أشهر مسرحياته

بدأ جلال الشرقاوى الإخراج بالمسرح الذى كان كل اهتماماته، وكانت أول مسرحياته أرملة وثلاث بنات التى قدمها عام 1963، تبعها مجموعة من المسرحيات المتميزة منها: مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها ثلاث سنوات، دنيا حبيتى، كوتش، أنا متفاءل تصور، حودة كرامة، أشطة وعسل، الجنزير، بحبك يا مجرم، عطية الإرهابية، دستور ياسيادنا، راقصة قطاع عام، الجوكر، قصة الحى الغربى المليم بأربعة، وآخرها دنيا أراجوزات.

الرقابة ترفض الحسين ثائرا

كانت أمنية المخرج جلال الشرقاوى طوال مشواره المسرحى تقديم مسرحية الكاتب عبد الرحمن الشرقاوى الحسين ثائرا وشهيدا على مسرح الفن، حتى أنه اقترح تقديمها بدون تمثيل الشخصيات الدينية بطريقة الراوى فقط، لكنه اصطدم بالرقابة ورفض الأزهر أكثر من مرة على التصريح بها.

جائزة الدولة التقديرية

حصل جلال الشرقاوي خلال مشواره على عدة ميداليات وشهادات تقدير وجائزة الدولة التقديرية فى الفنون من مصر عام 1994، كما حصل خلال مشواره الفنى على عدة ميداليات وشهادات تقدير منها ميدالية من المركز الكاثوليكى المصرى، وميدالية المسرح التجريبي.

رحل الفنان جلال الشرقاوى فى مثل هذا اليوم عام 2022، وقد نعاه المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، الفنان الكبير جلال الشرقاوي، الذي رحل بعد صراع مع المرض، وقال: إن الراحل جلال الشرقاوي يعد أهم مخرجًا مسرحيًا في مصر والعالم العربي، وبرحيله يفتقد المسرح العربي لأحد أعمدته الحارسة له، والداعمة والمقوية لبقائه واستمراريته، مؤكد بأن رحيله قد ترك فراغًا كبيرًا لن يستطيع أحد أن يعوضه مشيرا إلى أنه في كل مرة كان يلتقي فيها بالشرقاوي، يشعر بمدى حرصه واهتمامه وإصراره، على تحقيق حلم المسرح العربي الضائع، الذي أعتبره رسالته الحياتية التي حيا ورحل من أجلها، فترك بصمته ورسالته في وجدان كل من عرفه.

صلاح عبدالله ينعي استاذه

قال عنه تلميذه وصديقه الفنان صلاح عبد الله على هامش العزاء: جلال الشرقاوي رحمه الله كان عمنا وأستاذنا وتاج راسنا كلنا، وصاحب فضل علينا.. كان عملاقا ورمز من رموز الفن المصري.

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