سر الإطاحة بجيرارد من تدريب الاتفاق السعودي

كشف نادي الاتفاق السعودي، كواليس قرار الإطاحة بالإنجليزي ستيفان جيرارد من على رأس الجهاز الفني للفريق.

وكشف برنامج "في ال90"، المذاع على القنوات الرياضية السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول داخل الاتفاق: "الإدارة اجتمعت قبل شهرين مع المدرب الإنجليزي ستيفان جيرارد، وعبرت له عن استيائها من العمل الفني، وأنها ترغب في تغيير على مستوى الجهاز الفني المساعد لجيرارد وهو ما تم بالفعل".

وتابع: "إدارة النادي عادت مجددا لتخبر جيرارد أن التغيير في الجهاز الفني لم يكن كافيا وأنها ترغب في مزيد من التغييرات، وتدخل حينها وكيل المدرب وأخبر الإدارة بأن الموضوع انتهى".

وأتم: "إدارة الاتفاق اتخذت قرار إقالة جيرارد، لكنها انتظرت حتى تحصل على موافقة لجنة الاستدامة لتوقيع المخالصة بالتراضي".

وكانت إدارة الاتفاق قد أعلنت في الأسبوع الماضي، توصلها لاتفاق مع المدرب الإنجليزي لفسخ العقد بالتراضي، وتعيين سعد الشهري بدلا منه، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية وتراجع الفريق في ترتيب دور المحترفين.

ويتواجد الاتفاق في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.

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