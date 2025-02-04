الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

حبس المتهمين بسرقة 6 ملايين جنيه من جواهرجي بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بسرقة 6 ملايين جنيه من جواهرجي في مدينة أبو النمرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين بالجيزة 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من «اح، ج» جواهرجى، و«محمد، ج» عامل بتعرضهما لسرقة مبلغ مالي ضخم، وقال الجواهرجي في بلاغه انه أثناء عودة المبلغ الثاني عامل لديه من منطقة الصاغة وبحوزته مبلغ مالي 6 ملايين جنيه قيمة بيع ذهب كسر فوجئ 4 أشخاص قاموا بسرقة حقيبة بداخلها المبلغ المالي، على الفور تم تشكيل فريق بحث لحل لغز الجريمة.

 

وأجرى فريق البحث عمليات التحري وفحص كاميرات المراقبة ومن خلال التقنيات الحديثة نجح في تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 4 اشخاص هم «عطية، م» 60 سنة سائق، «يحيى، م» 50 سنة سائق، «مؤمن، م» 25 سنة عامل، «محمود، ه» 22 سنة طالب.

 

وألقت قوة امنية القبض عليهم وبمواجتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المبلغ المالي المسروق، وتولت النيابة التحقيق.

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