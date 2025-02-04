الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

كواليس اجتماع جروس مع الثنائي أحمد حسام ومحمود جهاد

جروس
جروس

عقد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعًا خاصًا مع الثنائي أحمد حسام، مدافع الزمالك الجديد، ومحمود جهاد، لاعب الوسط المنضم حديثًا للفريق، بعد انضمامهم إلى صفوف الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية.

الاجتماع الذي جاء في إطار استعدادات الفريق للمباريات القادمة، شهد حديثًا صريحًا من جروس مع اللاعبين حول تطلعاته منهم وأهمية دورهم في المرحلة المقبلة.

جروس بدأ حديثه مع اللاعبين بالتأكيد على أهمية الالتزام في التدريبات والظهور بشكل قوي، مؤكدًا لهم أن الطريق للمشاركة في التشكيل الأساسي يبدأ من المجهود اليومي في التمرينات، كما شدد جروس  على أن الفريق في حاجة ماسة لكل اللاعبين الجدد وأنه سيعتمد عليهم بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خاصة مع التحديات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق.

وقال جروس للثنائي: “المنافسة في الفريق قوية، والتزامكم في التدريبات والظهور بمستوى جيد سيمنحكم الفرصة للمشاركة أساسيا”.

وأوضح جروس أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للفريق، وأنه يحتاج للاعبين يستطيعون تقديم الإضافة من بداية المباراة وحتى النهاية.

وأضاف جروس في حديثه مع ثنائي الزمالك أنه لا يقيم اللاعبين بناءً على الأسماء فقط، بل على الأداء داخل الملعب خلال المباريات والتدريبات، وأكد لهما أنه يتوقع منهما الكثير خلال الفترة القادمة، وأنهما إذا أثبتا جدارتهما فسيكونان جزءًا أساسيًا في خطة الفريق المستقبلية.

في ختام الاجتماع، شدد جروس على أهمية التركيز الذهني والبدني خلال الفترة الحالية، خصوصًا أن الزمالك يتطلع لتحقيق المزيد من البطولات والألقاب في الموسم الحالي.

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