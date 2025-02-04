انقسام داخل الزمالك بشأن صفقة الحسن كوروما

يشهد نادي الزمالك في الفترة الحالية حالة من الانقسام الداخلي بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب الحسن كوروما، مهاجم نادي الشحانية القطري، بعد تباين الآراء داخل اللجنة المسؤولة عن اختيار الصفقات.

وأثارت تصريحات هيثم فاروق، عضو اللجنة عبر حسابه الشخصي جدلًا واسعًا بعدما أعلن عن تواضع مستوى اللاعب، مؤكدًا أنه لا يتناسب مع طموحات الزمالك ولا يصلح للعب في صفوف الفريق، هذا التصريح أضاف مزيدًا من الغموض حول مصير الصفقة، خاصة وأن كان هناك نية في ضم اللاعب لتدعيم الخط الأمامي.

كوروما، الذي يُعد من أبرز اللاعبين في الدوري القطري، يتمتع بمقومات هجومية جيدة، حيث يمتاز بالقوة البدنية، والقدرة على تسجيل الأهداف، لكن رأي هيثم فاروق قد يعطل إتمام الصفقة، وفي ظل هذا الانقسام، يبقى السؤال مفتوحًا حول مصير الصفقة، وإذا كانت الإدارة ستواصل المفاوضات مع كوروما أم ستتجه للبحث عن بدائل أخرى.

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