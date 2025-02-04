الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

نوفل الزرهوني في طريقه للزمالك

الزرهوني
الزرهوني

 بات نوفل الزرهوني، لاعب نادي الرجاء المغربي، على بُعد خطوات من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك في صفقة مرتقبة.

يُعتبر الزرهوني من أبرز اللاعبين في الدوري المغربي، حيث يتمتع بقدرات فنية عالية تؤهله لتقديم الإضافة اللازمة لفريق الزمالك في الموسم المقبل، حيث أن اللاعب يبلغ  من العمر 29 عامًا يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة، حيث يلعب في عدة مراكز هجومية مثل المهاجم الصريح والجناح الأيمن، كما يُعد من اللاعبين الذين يجيدون اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو ما جعله محل اهتمام كبير من قبل إدارة الزمالك.

 

يتميز الزرهوني بقدرته على إحداث الفارق في المباريات بفضل سرعته، ومهاراته في المراوغة، ورؤيته الجيدة للملعب، إضافة إلى ذلك، يمتلك القدرة على تسجيل الأهداف وصناعتها، مما يجعله لاعبًا متكاملًا يمكنه شغل عدة مراكز في الهجوم أو على الأطراف. لعب الزرهوني في عدة مباريات على الجناح الأيسر، حيث أظهر إمكانيات مميزة، ونجح في تقديم مساهمات واضحة مع فريقه في البطولة المغربية ودوري أبطال إفريقيا.

تسعى إدارة الزمالك إلى تعزيز خطوط الفريق الهجومية، خصوصًا بعد تراجع مستوى بعض العناصر في الهجوم خلال الموسم الماضي، ويُعتبر الزرهوني خيارًا مثاليًا لهذه المهمة نظرًا لتعدد مهاراته وقدرته على التكيف مع أساليب لعب مختلفة. في حالة إتمام الصفقة، سيشكل الزرهوني إضافة كبيرة للأبيض في ظل حاجته للاعب متعدد الاستخدامات، خاصة في ظل تطلعات الفريق للمنافسة في الدوري المصري والبطولات الإفريقية.

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