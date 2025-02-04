نص أمر إحالة سيدة وشقيقتها للمحاكمة بتهمة ابتزاز زوجها بإيصالات أمانة بالجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة سيدة وشقيقتها وزوجها إلى للمحاكمة الجنائية، بتهمة ابتزاز زوج الأولى وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بالجيزة.



إحالة سيدة وشقيقتها بتهمة ابتزاز زوجها بإيصالات أمانة بالجيزة

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6005 لسنة 2024 كلي الجيزة، أن الطبيب تعرض للابتزاز والتهديد من فتاة تبلغ من العمر الثانية والعشرين عاما تدعى «فرحة. م»، عندما ارتبط بها عاطفيا واستغل تواجده للعمل في القاهرة حتى تعددت لقاءاتهما، وقرر الاثنان أن يتحول هذا الأمر إلى زواج رسمي ولكن سرا دون أن يشهر، خوفا على مشاعر زوجته.

وقال المجني عليه إنه عقب زواجه الثاني هدده المتهمون بإعلام زوجته الأولى فأكرهوه على التوقيع على إيصال أمانة، وعقب ذلك حركوا دعوى جنائية ضده مطالبين بقيمة إيصال الأمانة على خلاف الحقيقة.

وأثبت صحة أقواله وتم تحريك الدعوى الجنائية قبله بتبديد ذلك الإيصال المسلم إليه على سبيل الأمانة "على خلاف الحقيقة" وقرر بأن ذلك الإيصال متحصلا عليه من مجريات واقعة إكراهه على التوقيع من قبل المتهمين.

وثبت من مصلحة الطب الشرعي أن الطبيب هو كاتب بخط يده لبيانات إيصال الأمانة موضوع الفحص صلبا وتوقيعا، إلا أنه وقعه نتيجة إكراه ودون رضا حيث إن البيانات به صدرت تحت تأثير الإكراه، بناء على ذلك قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة.

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