الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

زيكو يعود لحسابات الزمالك، اعرف التفاصيل

زيكو
زيكو

عاد زيكو لاعب نادي زد، إلى حسابات نادي الزمالك من جديد بعد فترة من التقييم.

 

 اللاعب الذي لفت الأنظار في الموسم الماضي بأدائه المميز أصبح على رادار الإدارة الفنية للزمالك، خاصة في ظل حاجة الفريق لتعزيز خط الوسط الهجومي.

يتمتع زيكو بمهارات فنية عالية، وقدرة على خلق الفرص وصناعة الأهداف، مما يجعله إضافة قوية للخطوط الأمامية.

 إدارة الزمالك تأمل في إتمام الصفقة قريبًا بعد أن شهدت الفترة الماضية تحسنًا في مستوى اللاعب، ليكون عنصرًا مهمًا في خطة الفريق في الموسم المقبل.

 


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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