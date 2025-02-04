التصريح بدفن جثة سيدة دهسها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بالبدرشين

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها نتيجة اصطدام قطار بها، أثناء عبورها السكة الحديد في إحدى قرى البدرشين.

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال أسرة المتوفية، الذي أكدوا أنهم لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاتها، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع سيدة أثناء عبور السكة الحديدية

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث في إحدى قرى البدرشين، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن قطار صدم سيدة أثناء عبورها السكة الحديد، مما أدى لمصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.



حدد رجال المباحث هوية الضحية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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