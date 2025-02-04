الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة بتروجت

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بتروجت.

ويدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة الفريق البترولي.

يجهز مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من أجل المشاركة في مباريات الفريق حيث تأكد غياب اللاعب عن مباراة بتروجت وهناك محاولات من أجل تجهيز اللاعب لمباراة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء القادم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة بتروجت الخميس القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين امس الأول ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبله مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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