الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

النقل تكشف أهمية ورش مهمشة للسكك الحديدية وخطة إنشاء 33 ورشة

ورش السكك الحديدية
ورش السكك الحديدية

نشرت  وزارة النقل تقريرا مفصلا عن ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة المقامة على مساحة 40  ألف متر مسطح ( 9.5 فدان)، والتي نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إحدى شركات وزارة النقل.

إنشاء هذه الورشة العملاقة يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي (الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري )، وفي ضوء تنفيذ الوزارة  لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33 ورشة قائمة -إنشاء 10 ورش جديدة)، كما تـأتي في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

 

تم  إنشاء هذه الورشة الجديدة بمنطقة مهمشة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات المختلفة لجميع الجرارات الموردة من شركة وابتك الأمريكية بغرض الدعم المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد، بما يساهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في أعمال نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية.

 الورشة جاري إمدادها بأحدث أنواع المعدات ذات التكنولوجيا العالمية، ويتوافر بها أطقم من المهندسين والفنيين المصريين للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة إلى جانب عدد من خبراء شركة وابتك الأمريكية، خاصة وأنه تم تدريبهم وفقا لأعلى مستويات التدريب على أيدي خبراء شركة وابتك  سواء  في أمريكا أو في مصر.

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