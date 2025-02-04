بعد الصلح، التفاصيل الكاملة لأزمة عازف الأورج محمد عبد السلام مع الموسيقيين

حضر عازف الأورج محمد عبد السلام، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، ليعلن إنهاء جميع أزماته مع الموسيقين موجها الشكر للنقيب، مشيرًا إلى أنه حصل على الكارنيه الخاص به لعام 2025.

وتأتي زيارة عازف الأورج محمد عبد السلام، بعد عدة أزمات تعرض لها مع النقابة في عام 2023، بعد تقديم عدة شكاوى ضده لعدم التزامه مع متعهدي الأفراح والحفلات الأمر الذي قررت نقابة الموسيقيين وقتها بسحب الترخيص السنوي الخاص به وتحذير التعاون معه هو وفرقته.

وكان قد كشف عازف الأورج محمد عبد السلام، التفاصيل الكاملة لشهرته ونجاحه في عالم الموسيقى، وانتشاره داخل الكثير من المحافظات الفترة الأخيرة.

“مملكة عبد السلام”

ووصف “عبد السلام”، قصة نجاحه بـ “مملكة عبد السلام”، مشيرًا إلى أنه يحب الموسيقى، وبالتحديد عزف الأورج، موضحًا أنه كان في بداية طريقه عازف إيقاع.

وعن معارضة أسرته للامتهان بعزف الموسيقى، قال إن والده رفض في بداية الطريق دخوله مجال الفن، لكن والدته وأشقاءه كانوا داعمين له.

“أنا طيب وأهبل وبحب الضحك”

فيما أكد عبد السلام أنه يكره الدخول في أزمات ومشاكل نهائيًّا، قائلًا: “أنا طيب وأهبل وبحب الضحك”.

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