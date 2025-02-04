طريقة تحضير براونيز الشوكولاته والكرز سهلة ولذيذة لأطفالك

يعرف الجميع كيفية إعداد براونيز الشيكولاتة حيث تعد واحدة من أشهر أنواع الكيك التى تتميز بشعبيتها الكبيرة بين عشاق الحلويات والشوكولاتة على وجه التحديد.

وبإضافة الكرز لـبراونيز الشيكولاتة نحصل على قطعة حلوى سهلة وبسيطة وغير مكلفة بمذاق لذيذ وجديد عن الطعم المعتاد، وبالإضافة لذلك لا تزيد من الوزن حيث تحتوي كل حصة على 110 سعرة حرارية فقط و6 جرامات من الدهون.

نتعرف في التقرير التالي على طريقة إعداد براونيز الشيكولاتة والكرز:

براونيز الشيكولاتة والكرز

مكونات براونيز الشيكولاتة والكرز

3/4 كوب دقيق قمح

1 كوب سكر

3/4 كوب مسحوق كاكاو غير محلى

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

3/4 ملعقة صغيرة ملح

1/3 كوب مربى الكرز، خالٍ من السكر

1/3 كوب ماء

5 ملاعق كبيرة من الزيت

1 بيضة كبيرة، مخفوقة قليلًا

1 بياض بيضة كبيرة

1/4 كوب رقائق شوكولاتة

طريقة تحضير براونيز الشيكولاتة والكرز

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية. يوضع ورق الزبدة في صينية خبز مربعة؛ وتغطي برذاذ الطهي (زبدة أو زيت). توضع ملعقة خفيفة من الدقيق في كوب قياس جاف؛ ويمزج الدقيق والسكر والكاكاو غير المحلى وبيكنج بودر والملح في وعاء كبير؛ ويقلب بالمضرب، ويترك. تمزج مربى الكرز والماء والزيت في قدر صغير؛ ويترك الخليط حتى يغلي. يضاف خليط المربى إلى خليط الدقيق؛ ويقلب جيدًا، ثم يضاف البيض وبياض البيض؛ ويقلب حتى يصبح الخليط ناعمًا، وثم يضاف له رقائق الشوكولاتة. يوضع الخليط في القالب المجهز، ويخبز لمدة 25 دقيقة أو حتى يخرج منه فتات رطب بعد إدخال عود خشبي في المنتصف، ثم يترك ليبرد في القالب.

معلومات التغذية لبراونيز الشيكولاتة والكرز (لكل حصة)

تحتوي براونيز الشيكولاتة والكرز على سعرات حرارية قليلة للحصة الواحدة طبقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وتكون كالآتي:

السعرات الحرارية: 110

إجمالي الدهون: 6 جرامات

الدهون المشبعة: 1 جرام

البروتين: 2 جرام

الكربوهيدرات: 13 جراما

الألياف: 1 جرام

الكوليسترول: 0 مجم

الصوديوم: 150 مجم

السكريات: 4 جرامات

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