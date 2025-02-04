بقرارات ملزمة، معلومات الوزراء يرصد تفاصيل الأوكازيون الشتوي 2025 (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان “لتنشيط التجارة الداخلية وتوفير السلع المخفضة.. وزارة التموين تعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي”.

الأوكازيون الشتوي لعام 2025

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأوكازيون الشتوي لعام 2025، اعتبارًا من الإثنين 3 فبراير الجاري على أن يستمر لمدة شهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.