الثلاثاء 04 فبراير 2025
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بقرارات ملزمة، معلومات الوزراء يرصد تفاصيل الأوكازيون الشتوي 2025 (إنفوجراف)

الأوكازيون الشتوي،
الأوكازيون الشتوي، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان “لتنشيط التجارة الداخلية وتوفير السلع المخفضة.. وزارة التموين تعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي.

الأوكازيون الشتوي لعام 2025

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأوكازيون الشتوي لعام 2025، اعتبارًا من الإثنين 3 فبراير الجاري على أن يستمر لمدة شهر.

May be an image of ‎text that says "‎لتنشيط التجارة الداخلية وتوفير السلع المخفضة.. وزارة التموين تعلن انطلاق الأوكاز الشتوي ممقر_قرزاانصران عجو مطرنتو_یناه_مبو_ندر_ضر Olis الغتودن اله إله والتجار الداكلف OF MINISTRYOF SUPPLY TRADE INTERNALTRADE INTERNAL يبدأ 3 فبرير 2025 لمدة شهر جمو الرَوَ الّلخَلية وَرَلَُمدَاَارالماخَلية TRADE TERIUAL MINISTR هذاشس مدالة. تشمل محال: (الملابس) الأدوات المنزلية المنتجات الجلدية بأنواعها -أنشطة تجارية (أخرى هدفه تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير السلع بأسعار مخفضة التزام المحال بالاعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيضات. ሀፁሀ 思 منح المحلات حصول المحال فترة مشاركة الراغبة في تصلإلى الاشتراك أسبوعين. موافقة مسبقة من.التموين www.idsc.gov.eg المصدر ر:وزاالنفوناةدنر وراره التموين‎"‎

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