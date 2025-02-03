معلومات الوزراء يرصد أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق خلال 2024

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “5.2 مليارات جنيه صافي ربح الشركة القابضة للسياحة والفنادق خلال 2024 بمعدل نمو 50% عن العام السابق عليه”.

أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق خلال 2024

وحققت الشركة القابضة للسياحة والفنادق صافي ربح 5.2 مليارات جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 50% مقارنة بالعام المالي 2022/2023.

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