الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معلومات الوزراء يرصد أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق خلال 2024

السياحة خلال 2024
السياحة خلال 2024

 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “5.2 مليارات جنيه صافي ربح الشركة القابضة للسياحة والفنادق خلال 2024 بمعدل نمو 50% عن العام السابق عليه.

أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق خلال 2024 

وحققت الشركة القابضة للسياحة والفنادق صافي ربح 5.2 مليارات جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 50% مقارنة بالعام المالي 2022/2023.

May be an image of ‎pool and ‎text that says "‎صحيد ചரപച الد اتجرة للسيالد اشركة 5.2 مليارات جنيه صافي ربح الشركة القابضة للسياحة والفنادق خلال 2024 بمعدل نمو %50 عن العام السابق عليه WWW.IDSC.GOV.EG 00000006 الأعمال العام المصدر وزارة قطا‎"‎‎

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الشركة القابضة للسياحة والفنادق ارباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق

مواد متعلقة

معلومات الوزراء يطرح قضيتين جديدتين على منصة "حوار" حول الدعم الحكومي

معلومات الوزراء: مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بحلول 2029 (إنفوجراف)

«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير مؤسسة بروكينجز: التجارة البينية الأفريقية أظهرت مرونة لافتة.. ويجب حماية النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي

“معلومات الوزراء” يستقبل وفد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة

ads

الأكثر قراءة

فخري الفقي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب

حتى 3 مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

آكل للحوم وعزلوه عن المواطنين، لحظة العثور على تمساح بترعة أبو الأخضر بالشرقية (فيديو)

الموت يفجع عماد متعب نجم الأهلي السابق

ترامب: إسرائيل مساحتها صغيرة في الشرق الأوسط وهذا ليس جيدا (فيديو)

سرقة 3 آلاف دولار وتعاطي المخدرات، الاتهامات الموجهة لـ سائق خالد عجاج

إخماد حريق نشب داخل دار أيتام بالزيتون

توجيه عاجل من السياحة للمعتمرين بشأن زيارة الروضة الشريفة

منوعات

المزيد

راقصة باليه تثير الجدل بأدائها في المياه الجليدية، ما القصة؟ (فيديو)

سيدة تقتل زوجها وتلقي رأسه في سلة المهملات

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

32 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 3/ 2/ 2025

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

المزيد

انفوجراف

برواتب تصل 25 ألف جنيه.. 1000 وظيفة جديدة في الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي في القاهرة

تفسير رؤية بذور الخردل وعلاقتها بالتسرع في اتخاذ القرار

المزيد
الجريدة الرسمية