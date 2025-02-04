الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رسوم استرداد قيمة تذكرة الطيران حال إلغاء السفر

تذاكر الطيران، فيتو
تذاكر الطيران، فيتو
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يلجأ عدد من المسافرين عبر المطارات في مختلف دول العالم إلى حجز تذاكر السفر إلكترونيًّا، اختصارًا لوقت الذهاب والعودة إلى مكاتب السياحة للحجز، ولمتابعة أبرز التخفيضات والعروض المتاحة من شركات الطيران.

 

رسوم استرداد قيمة تذكرة السفر 

ولكن يحدث في بعض الأحيان أن يلغي الراكب سفره لظروف معينة، لذلك فإن هناك بعض الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد قيمة التذكرة نجملها في الخطوات التالية:

يتم إرسال طلب الاسترداد بعد اختيار موقع الدولة التي تم من خلالها شراء التذكرة.

تعبئة وإرسال نموذج الاسترداد لكل عملية شراء على حدة، عن طريق موقع مصر للطيران هنـا فقط.

تنفيذ طلب الاسترداد حسب شروط سعر التذكرة وسياسة مصر للطيران خلال 21 يومَ عمل، نتيجة لبعض الإجراءات المصرفية من قبل المصرف المصدر للبطاقة ويستغرق إضافة المبلغ المسترد بعض الوقت الإضافي.

 

مكاتب البيع لمصر للطيران

الاسترداد لقيمة التذاكر التي تم شراؤها من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران أو من خلال وكلاء السياحة والسفر مباشرة عن طريق أقرب مكتب لمصر للطيران، أو من خلال الوكيل السياحي التي تمت عملية الشراء من خلاله.

يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة والمقررة بناء على شروط السعر المطبق عند إصدار التذكرة.

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