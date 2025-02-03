اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

أدلى 5 متهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد تنقيبهم عن الآثار داخل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.

واضافوا خلال التحقيقات، أن أحدهم أخبرهم بوجود آثار داخل عقار يملكه أحدهم بالدرب الأحمر بعدما استعان بدجال أوهمه بوجود آثار، فأقنعهم بالتنقيب عنها بهدف تحقيق الثراء السريع.

وطالب النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وعُثر بداخل العقار المُشار إليه على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 7 متر) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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