الإثنين 03 فبراير 2025
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محافظات

بمشروعات صحية وخدمية، الدقهلية تواصل الاستعدادات للاحتفال بعيدها القومي

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

 أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تجري الاستعدادات اللازمة بشوارع وميادين مدن ومراكز الدقهلية، استعدادا للاحتفال بعيدها القومي الذي يوافق يوم 8 فبراير الجاري، في ذكرى تصدي أهالي الدقهلية البواسل لحملات الغزو الأوروبي، بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا فى الثامن من فبراير عام 1250م، حيث تمكن أسلافنا وأجدادنا فى مدينة المنصورة من تحقيق النصر وصد هذه الحملات، وأسر لويس التاسع وايداعه بدار القاضي ابن لقمان بالمنصورة، حتى تم إفتداءه من الأسر ودفع الدية.

الدقهلية تستعد للاحتفال بعيدها القومي 

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الاستعدادات هي جزء من جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتكثيف الأعمال في إطار الاحتفالات بعيد الدقهلية القومي، وتمثل جهدا مضافًا إلى جانب الأعمال اليومية فيما يتعلق بأداء منظومة النظافة، ورفع كفاءة الخدمات، وتقديمها للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات.

افتتاح العديد من المشروعات الصحية والرياضية والاجتماعية والتنموية والخدمية

وأضاف محافظ الدقهلية أن هناك العديد من المشروعات الصحية والرياضية والاجتماعية والتنموية والخدمية التي سيتم افتتاحها خلال احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، وأشار إلى أن هذه المشروعات هي نتاج عمل دؤوب استمر على مدار شهور في تنفيذها، يتم افتتاحها خلال احتفالات الدقهلية كهدية لأهلها الكرام، لتبدأ في تقديم الخدمات التي يتطلع إليها أبناء المحافظة وتلبي احتياجاتهم.

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