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حماية المستهلك يحذر من العروض الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأوكازيون

الاوكازيون الشتوي
الاوكازيون الشتوي
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حذر جهاز حماية المستهلك من  الانسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة خلال فترة الأوكازيون الشتوي.، لاسيما ما يتم تداوله علي منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه  لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدًا على إحالة المخالفين للنيابة العامة.

 

وأشار الجهاز - في بيان له - إلى مهام  إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد إعلامي، والتي تعمل على  متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها”.

 

وناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين، في حال رصد أي مخالفة أو ممارسة سلبية غير مُنضبطة بالأسواق،  إبلاغ الجهاز عن طريق  تحميل تطبيق (جهاز حماية المستهلك) للهواتف الذكية، أو من خلال الإتصال بالخط الساخن 19588 من الخط الأرضي. 

 

 

شكاوى حماية المستهلك ضد لإعلانات والعروض الوهمية 

 

وأشار جهاز حماية المستهلك أن هناك طرق أخرى لتلقي الشكاوي، وهي:

 

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

 

 

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg 

 

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

 

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

 

 

6-  تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور..

 

انطلاق الأوكازيون الشتوي لمدة شهر 

 

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى “الاوكازيون الشتوي” لعام 2025  اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 فبراير ولمدة شهر، على ان يكون لكل محل أسبوعين.

 

وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية. 

 

 

كما أشار الدكتور شريف فاروق إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكدا أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل ايضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.

 

 

كما وجه الدكتور شريف فاروق مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

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الأوكازيون الشتوى التجارة الالكترونيه حقوق المستهلكين جهاز حماية المستهلك

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