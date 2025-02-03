الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

تطور جديد في قضية حارس العقار المتهم بقتل فتاة حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس حارس عقار، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة خنق فتاة حتي الموت في حلوان.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، في واقعة مقتل فتاة علي يد حارس عقار، تفاصيل الواقعة، إذ تبين أن الفتاة ذهبت لحارس العقار وطلبت منه المساعدة في توفير فرصة عمل لها، وعقب ذلك طلبت منه مبلغ 200 جنيه.

وأضافت التحريات أن حارس العقار أخرج حافظة نقوده وأعطها مبلغ 200 جنيه، ولكنها شاهدت أموال كثيرة معه فقامت بتمزيق ملابسها وتهديده بأخذ كل أمواله، وإلا سوف تقوم بفضحه كذبا بأنه حاول التعدي عليها جنسيا، علي غير الحقيقة، وقامت بجرحه في وجهه فقام بخنقها حتي الموت دفاعا عن نفسه.
 وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة سيدة متوفاة، داخل غرفة حارس عقار، بإحدى الأبراج السكنية بمدينة حلوان، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار وتم ضبطه.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بدائرة القسم، مفاده العثور علي جثة سيدة، داخل غرفة خاصة بحارس عقار.
وبالانتقال والفحص عثر علي جثة سيدة في العقد الرابع من العمر مجهولة الهوية، ترتدي ملابسها، ولا يربطها أي صلة قرابة بحارس العقار محل العثور علي جثمانها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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