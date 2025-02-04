يجهل الكثيرون فضل الـدعاء بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج كما ينسون أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ولا يدركون أن الدعاء في وقت إجابة الدعاء ترفع له الحجب ويكون مستجابا وأن دعاء بين الأذان والإقامة ربما يكون سببا في قضاء الحوائج ونيل الرغبات وتحقيق الأمنيات وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج

ماذا يقول المسلم حين يسمع الأذان

في المسند وصحيح البخاري وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.

والمراد بالدعوة التامة دعوة التوحيد التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل ولا يخالطها شرك. لأن الألفاظ تشتمل عليها. ووقت الأذان من مواطن إجابة الدعاء الذي يستحب الدعاء فيه؛ لما رواه عبد الرزاق في المصنف عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند الأذان فتحت أبواب السماء، واستجيب الدعاء، وإذا كان عند الإقامة لم ترد دعوة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء، واستجيب الدعاء. رواه أحمد وحسنه الألباني.

وروى عبد الرزاق عن محارب عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان يأمر بالدعاء عند أذان المؤذنين. ومعلوم أن رفع اليدين عند الدعاء مستحب إلا ما استثناه الشرع كالدعاء أثناء الخطبة فلا يشرع رفع اليدين أثناءه، وكذلك الدعاء أثناء الصلاة في غير القنوت فلا يشرع رفع اليدين فيه.

دعاء بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج رددوه

أسباب قبول الدعاء

التوسل بين يدي الطلب بالثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، ياحي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد.

حكم رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة لابن عثيمين، وأوقات رفع اليدين في الدعاء



الأصل في الدعاء أن يكون مع رفع اليدين، لأن من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، أن الإنسان يرفع يديه إلى ربه، وفي ذلك دليلان:



الدليل الأول: ما وراه الإمام أحمد في " مسنده " عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنَ عَبْدِه أَنْ يَرْفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صَفَرً ).



والدليل الثاني: أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ ) فذكر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من أسباب استجابة الدعاء

حالات رفع اليدين

رفع اليدين حسب ما علمناه من السنة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يُنكر فيه رفع اليدين، وذلك في خطبة الجمعة فإنه يُنهى الخطيب أن يرفع يديه في الدعاء، ويُنهى المستمعون أن يرفعوا أيديهم في الدعاء، خلافا لما نشاهده من بعض الناس أن الخطيب إذا شرع في الدعاء رفعوا أيديهم، وهذا غلط خطبة الجمعة ليس فيها رفع يدين، حتى لو قال الخطيب اللهم أعز الإسلام والمسلمين لا ترفع يديك والإمام لا يرفع يديه.

ولا ترفع الأيدي في خطبة الجمعة إلا في موضعين: في الاستسقاء والاستصحاء إيش الاستسقاء ؟ طلب السقيا، " اللهم أغثنا " لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قال: ( اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ) رفع اليدين الاستصحاء: طلب الصحو، فإن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قال: (حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ) رفع يديه، وما عدا ذلك لا ترفع الأيدي، هذه واحدة.

والثاني: ما علمنا أنه ترفع الأيدي فيه، وذلك في الدعاء يوم عرفة.

دعاء بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج رددوه

دعاء بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج

1-اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

2-لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"

3- سيِّدُ الاستغفارِ: « اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».

4-اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك.

5- من الأدعية المأثورة ـ ويسمى بدعاء الحاجة ـ ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، وليحسن لوضوء، ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله عز وجل، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

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